Germania: inflazione a novembre al 3,2 per cento

- Il tasso di inflazione annuo in Germania si è attestato a novembre al 3,2 per cento, segnando il quinto mese consecutivo di declino e il minimo dal giugno del 2021, quando era al 2,4 per cento. A ottobre, l’indicatore era al 3,8 per cento. Rispetto a questo mese, il livello generale dei prezzi è sceso dello 0,4 per cento. È quanto comunica l'Ufficio federale di statistica (Stba), che ha confermato i dati preliminari diffusi nella giornata del 29 novembre. (Geb)