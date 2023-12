Piemonte: con fondi governo raggiunti 1,26 miliardi di euro per lo sviluppo della Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ stato firmato oggi ad Asti dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni e dal Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio l’Accordo per realizzare in Piemonte, attraverso il Fondo Sviluppo e Coesione, interventi per 865 milioni di euro che si vanno ad aggiungere ai 400 in corso di approvazione del Programma operativo complementare. Alla firma era presente anche il ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto. Sono 3 le macro aree di investimento: 212 milioni di euro per la sanità, 238,6 milioni per il territorio (trasporti, riqualificazioni) e circa 415 milioni per lo sviluppo (sistema turistico e sportivo, digitalizzazione). “Useremo queste risorse per far accadere le cose - ha affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio -. Abbiamo destinato la parte principale delle risorse alla sanità, perché non possiamo permetterci che una persona non trovi spazio nel pubblico e debba pagare per curarsi", ha concluso. (Rpi)