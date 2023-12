Ue-Mercosur: Lula, dispiace non poter annunciare firma di accordo commerciale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ritorno di Lula alla presidenza del Brasile, dopo la diffidenza mostrata da diverse capitali europee nei confronti di Jair Bolsonaro, aveva motivato il governo della Spagna - che a luglio ha assunto la presidenza di turno dell'Unione - a scommettere su una chiusura accelerata dell'accordo. Ma le proposte arrivate dai Ventisette per sbloccare le questioni ancora pendenti non hanno mai del tutto convinto la parte sudamericana, Brasile in testa, critica per le posizioni giudicate ancora troppo "protezionistiche" di Bruxelles. Il passare del tempo inoltre, ha finito per allentare - in alcuni Paesi del Mercosur - l'interesse per la conclusione dell'accordo, e la necessità di investire su altre prospettive commerciali. (Brb)