Milano: Calderoli, Don Carlo un messaggio per la libertà

- "Lungimirante e perfetta la scelta del Don Carlo, uno dei capolavori eterni di Giuseppe Verdi, un'opera che fa emergere solennemente il concetto del 'viva la libertà' dei popoli e dei territori e dunque il 'viva l'autonomia': un'opera che ritengo di un buon auspicio per la riforma dell'autonomia che stiamo portando avanti in Parlamento". Lo dichiara Roberto Calderoli, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, che si dice "veramente felice che la stagione della Scala sia stata inaugurata da un'opera che non rappresenta solo un indiscusso capolavoro artistico ma anche un messaggio politico importante e autorevole in questo momento di cambiamento. Infine sono stato davvero contento della presenza nel palco reale di Liliana Segre, che come sempre rappresenta un simbolo anche per la sua sobrietà: una donna straordinaria di cui mi onoro di essere collega e amico", conclude.(Rin)