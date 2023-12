Brasile: Petrobras, da domani riduzione del 6,6 per cento sul prezzo del diesel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica brasiliana Petrobras ha annunciato una riduzione del 6,6 per cento del prezzo del diesel a partire da venerdì, 8 dicembre. La misura è stata presa dopo pressioni di alcuni settori del governo. Dall'inizio del mese di novembre il prezzo dei diesel della compagnia è sopra l'indice di parità del prezzo internazionale (Ppi), che calcola i prezzi dei prodotti considerando fattori come il prezzo internazionale, il cambio, i costi di trasporto e le tasse. La compagnia ha spiegato che la riduzione "è il risultato di un'analisi dei fondamenti dei mercati esteri e interni davanti alla strategia commerciale di Petrobras, implementata a maggio del 2023 in sostituzione alla politica dei prezzi precedente, incorporando parametri che riflettono le migliori condizioni di raffinazione e logistica della Petrobras nei suoi prezzi". La riduzione sarà di 0,27 centesimi di reais (circa 0,051 euro) al litro. (Brb)