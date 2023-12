Ue: stallo alle discussioni su Patto stabilità, Italia chiede regole sostenibili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto si apprende da fonti italiane, inoltre, il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha ribadito durante il dibattito la necessità di regole fiscali coerenti con gli obiettivi politici dei Paesi europei, nell'interesse dell'Italia e dell'Ue. Il percorso di riduzione del debito, avrebbe aggiunto il ministro, dovrebbe essere sempre graduale, realistico e sostenibile. Giorgetti ha così espresso apprezzamento per la posizione dell’omologo francese Bruno Le Maire, durante le discussioni di ieri, oltre che sostenere una estensione da quattro a sette anni del termine per la riduzione del debito, chiesta dalla ministra finlandese, Riikka Purra. L’Italia, secondo le fonti, non è contraria ad un accordo sul Patto o al rispetto delle norme, ma chiede che le stesse siano sostenibili e applicabili. Giorgetti, infine, ha ribadito l'importanza dell'esclusione dal computo della spesa corrente degli investimenti in tecnologie verdi, difesa e digitale. La posizione dell'Italia, secondo le fonti, rimane simile a quella espressa anche nelle scorse settimane: piuttosto che cercare un'intesa a tutti i costi, e se non si riesce e trovare una soluzione nell'interesse dell'Italia e dell'Europa, è preferibile tornare al vecchio Patto. (Beb)