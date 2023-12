Usa: schianto dopo inseguimento con polizia, figlio di un senatore accusato di omicidio colposo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il figlio del senatore repubblicano Kevin Cramer, della Dakota del Nord, è stato accusato di omicidio colposo per il suo coinvolgimento in un incidente stradale che ha causato la morte di un vice sceriffo, nella serata di mercoledì. Stando agli atti giudiziari, il 42enne Ian Cramer è stato accusato di omicidio colposo e di essere fuggito dalla polizia. L’incidente è avvenuto nella contea di Mercer. Il figlio del senatore avrebbe tentato di fuggire dagli agenti, e l’inseguimento si è concluso con uno schianto a seguito del quale è morto il vice sceriffo Paul Martin, che aveva cercato riparo dietro la sua auto dopo aver srotolato una striscia chiodata sulla strada. Il senatore Cramer, in una nota, ha affermato che il figlio soffre di “seri problemi mentali, che gli causano allucinazioni e una forte paranoia”. (Was)