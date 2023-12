Medio Oriente: Biden sente Netanyahu, civili a Gaza vanno separati da Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha ribadito la necessità di proteggere i civili nella Striscia di Gaza, durante la telefonata odierna con il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. Lo riferisce la Casa Bianca. Durante il colloquio, il presidente Usa ha ribadito la sua preoccupazione per gli ostaggi che si trovano ancora nelle mani del movimento islamista palestinese di Hamas, sottolineando la necessità di garantire accesso alla Croce Rossa. Biden ha anche ricordato che la tregua umanitaria concordata con Israele è finita a causa di Hamas, che si rifiuta di liberare le donne che tiene in ostaggio. “Il presidente ha ribadito la necessità di proteggere i civili nella Striscia di Gaza, che devono essere considerati separatamente rispetto ai combattenti di Hamas”, si legge nella nota. (Was)