Usa: Hunter Biden incriminato di nuovo per evasione fiscale

- Il consigliere speciale David Weiss, che sta coordinando le indagini nei confronti di Hunter Biden, ha nuovamente incriminato il figlio del presidente degli Stati Uniti. Stando agli atti giudiziari presentati in California, nei confronti del figlio di Joe Biden sono stati emessi nove capi di imputazione per evasione fiscale e falsificazione di documenti contabili. Il caso è stato assegnato al giudice Mark Scarsi, nominato dall’ex presidente Donald Trump. (Was)