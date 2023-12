Medio Oriente: Egitto avverte Israele, no a palestinesi nel Sinai o relazioni si incrineranno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità egiziane hanno messo in guardia le controparti negli Stati Uniti e in Israele, affermando che la fuga di rifugiati palestinesi dalla Striscia di Gaza verso la penisola del Sinai comporterebbe “una rottura” nelle relazioni tra il Cairo e Gerusalemme. Fonti anonime hanno riferito al portale di informazione “Axios” che le autorità egiziane vedono la guerra tra Israele e Hamas come una minaccia per la sicurezza nazionale, e che stanno lavorando per impedire ai rifugiati palestinesi di attraversare il confine e fuggire dal conflitto. Secondo le fonti, Israele avrebbe rassicurato il Cairo, affermando che tutte le persone ferite che hanno lasciato Gaza per ricevere cure mediche potranno tornare nella Striscia. (Was)