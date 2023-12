Francia: 68 per cento giovani vuole evoluzione della laicità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 68 per cento die giovani in Francia vuole vedere un'evoluzione del principio di laicità. È quanto emerge da uno studio diretto dagli storici Charles Mercier e Philippe Portier per l'istituto Kantar su un campione di mille ragazzi e ragazze di un'età compresa tra i 18 e i 30 anni. Il 52 per cento afferma di non professare nessuna religione, il 18 per cento di dice cattolico e il 12 per cento musulmano. Dall'indagine si delinea una generazione più tollerante e aperta, come hanno affermato anche gli autori in un'intervista rilasciata al quotidiano "Le Monde": "i giovani si mostrano molto aperti al riconoscimento della differenza", ha detto Portier, sottolineando che il processo di "mondializzazione" contribuisce a questa tendenza. Tuttavia, il 42 per cento vuole più fermezza sul tema della laicità, mentre il 35 per cento è più aperto. (Frp)