Guyana: ritrovato elicottero militare non lontano dal confine col Venezuela, cinque morti e due sopravvissuti

- Le Forze di difesa della Guyana hanno confermato la morte di cinque dei sette militari che viaggiavano a bordo di un elicottero che aveva fatto perdere le sue tracce nella serata di mercoledì, mentre si trovava in una località non lontana dal confine con il Venezuela. La carcassa dell'elicottero, un Bell 412Epi acquistato pochi mesi fa, è stata individuata da una squadra delle Forze speciali, inviata in una zona resa di difficile accesso da una folta vegetazione. Nulla ancora si sa della causa dell'incidente, né delle condizioni di salute dei superstiti. Intervistato dalla testata locale "News Room", il capo di brigata Omar Khan, aveva questa mattina detto che il segnale di emergenza ricevuto dal velivolo sembra suggerire un atterraggio di emergenza. Al tempo stesso, Khan ha detto che al momento "non ci sono informazioni che dimostrino la presenza di un volo di aerei venezuelani nella zona". L'elicottero è scomparso in una zona compresa tra Eteringbang e Arau, località che si trovano ad ovest del fiume Esequibo, nel Territorio Esequibo che il Venezuela ha nei giorni scorso deciso di rendere un nuovo Stato della federazione. (Res)