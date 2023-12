Roma: stop cantieri tranvia Tva durante Giubileo, fondi rimodulati per possibile slittamento tempi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si allungano i tempi previsti per la realizzazione del primo lotto di lavori della tranvia Termini Vaticano Aurelio e i cantieri per la messa in posa dei binari, qualora non fossero conclusi nel 2025, saranno sospesi e poi riaperti nel 2026. L'ipotesi è realistica dal momento che la commissaria di governo, di concerto con l'amministrazione comunale, ha chiesto una rimodulazione delle fonti di finanziamento su due tranvie: la Tva e la Togliatti. A spiegarlo, oggi nel corso di una seduta tematica dell'Assemblea capitolina, è stato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. La rimodulazione comporta il finanziamento della Tva integralmente con fondi ministeriali e quello della Togliatti integralmente con risorse del Pnrr e trova le sue ragioni in diverse valutazioni, tra cui la necessità dell'amministrazione comunale di poter interrompere il cantiere della Tva, che attraversa il centro storico, nell'anno giubilare e quindi non rischiare di mancare le scadenze previste dal Pnrr. L"Le ragioni della rimodulazione richiesta sono diverse: da un lato c'è il fatto che l'omogeneità delle fonti di finanziamento semplifica la rendicontazione. Inoltre si mette in sicurezza la Tva rispetto alle scadenze del Pnrr", ha detto Gualtieri. (segue) (Rer)