Roma: stop cantieri tranvia Tva durante Giubileo, fondi rimodulati per possibile slittamento tempi (2)

- In pratica per rispettare la scadenza del Pnrr "il cantiere della Tva non potrebbe essere interrotto durante il Giubileo e quindi è apparso logico che la scadenza più stringente potesse andare sull'opera che non si deve interrompere durante il Giubileo (la tranvia Togliatti, ndr) e che l'altra tranvia abbia il normale finanziamento ministeriale" che non ha scadenze perentorie. In ogni caso la rimodulazione non ha conseguenze sull'importo previsto per la posa dei binari della Tva. Il costo della tranvia Togliatti di Roma è pari a 200 milioni e 856 mila euro provenienti da varie fonti ministeriali e in parte dal Pnrr: i fondi sono suddivisi in 119 milioni per i lavori relativi all'infrastruttura e 81 milioni per la fornitura di 20 tram. Il costo del primo lotto della tranvia Termini Vaticano Aurelio è di 126 milioni totali di cui 120 milioni a valere sul Pnrr e 6 milioni di fondi giubilari così suddivisi: 48,5 milioni per i lavori relativi all'infrastruttura e 78 milioni per la fornitura di 20 tram. Con la rimodulazione richiesta "i 120 milioni del Pnrr per la Tva li spostiamo sulla Togliatti e sulla Tva mettiamo 84 milioni di fondi ministeriali del Trasporto rapido di massa" e nel complesso quindi l'importo della Tva diventa 100 milioni di euro "ma la quota lavori della Tva resta identica, pari a 48,5 milioni: quello che cambia è che con la rimodulazione programmiamo 30 nuovi tram per la tranvia Togliatti e 10 per la Tva. È uno spostamento squisitamente tecnico", ha chiarito il sindaco. L'Aula Giulio Cesare quindi ha approvato un ordine del giorno della maggioranza e uno del M5s a sostegno della realizzazione dell'opera. (Rer)