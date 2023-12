Medio Oriente: Casa Bianca, ci vorrà tempo per accordo su nuova tregua a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le discussioni per concordare una nuova pausa umanitaria nella Striscia di Gaza, nel quadro della guerra tra Israele e il movimento islamista palestinese di Hamas, stanno continuando, ma per il momento non ci sono aggiornamenti. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Al momento non siamo vicini alla chiusura di un nuovo accordo”, ha detto. (Was)