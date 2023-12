Ue: accordo su direttiva "case green", entro il 2030 emissioni zero per tutti i nuovi edifici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dell'Unione europea e il Parlamento europeo hanno raggiunto oggi un accordo politico provvisorio sulla proposta di revisione della direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia. Il testo stabilisce nuovi e più ambiziosi requisiti di rendimento energetico per gli edifici nuovi e ristrutturati nell'Ue e incoraggia gli Stati membri a rinnovare il proprio patrimonio edilizio. Come si legge in una nota del Consiglio, gli obiettivi principali della revisione chiedono che entro il 2030 tutti i nuovi edifici siano a emissioni zero e che entro il 2050 il patrimonio edilizio esistente sia trasformato in edifici a emissioni zero. I colegislatori hanno concordato l'articolo 9a sull'energia solare negli edifici, che garantirà la diffusione di impianti solari adeguati negli edifici di nuova costruzione, negli edifici pubblici e in quelli esistenti non residenziali, sottoposti a interventi di ristrutturazione che richiedono un'autorizzazione. (segue) (Beb)