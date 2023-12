Venezuela-Guyana: Usa chiedono soluzione pacifica, sosteniamo sovranità di Georgetown

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti auspicano una soluzione pacifica alla disputa territoriale tra Venezuela e Guyana per il Territorio di Esequibo, dopo che il referendum consultivo organizzato domenica scorsa dalle autorità di Caracas si è concluso con la proclamazione della sovranità venezuelana sulla regione. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Gli Stati Uniti sostengono la sovranità della Guyana: il trattato del 1899 che ha stabilito i confini terrestri tra i due Paesi deve essere rispettato, a meno che non venga concordata una nuova soluzione tra le parti coinvolte”, ha detto. (Was)