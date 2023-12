Africa: inviato Usa Hammer in Gibuti, Qatar ed Etiopia fino al 17 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inviato speciale degli Stati Uniti per il Corno d’Africa, Mike Hammer, è partito oggi per un viaggio che lo porterà in Gibuti, in Qatar e in Etiopia, fino al prossimo 17 dicembre. Lo riferisce il dipartimento di Stato Usa in una nota. Il diplomatico statunitense andrà prima in Gibuti, dove incontrerà i rappresentanti del governo e prenderà parte al 41mo summit straordinario dell’Assemblea dell’Autorità intergovernativa per lo sviluppo (Igad) per il Sudan. Particolare attenzione sarà dedicata alla necessità di lavorare per garantire una soluzione pacifica al conflitto in corso nel Paese, promuovendo una transizione di potere democratica e la consegna di aiuti umanitari alla popolazione. L’ambasciatore Hammer andrà poi a Doha, dove incontrerà i rappresentanti del governo per discutere la situazione in Sudan e il lavoro da portare avanti per promuovere la stabilità nella regione del Corno d’Africa. L’inviato Usa, infine, andrà in Etiopia per incontrare alcuni funzionari dell’Unione africana. (Was)