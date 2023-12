Sanità: Mitrano (FI), nel Lazio giunta Rocca dimostra di avere visione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La programmazione della rete ospedaliera 2024-2026, approvata oggi dalla giunta regionale del Lazio "rappresenta un passo importante verso il rilancio della sanità nella nostra regione". Lo afferma in una nota il consigliere di Forza Italia del Lazio, Cosmo Mitrano. "Il piano prevede, tra i vari aspetti, un aumento consistente dei posti letto sia a Roma che nelle altre provincie, garantendo a tutti i territori una migliore qualità del servizio sanitario offerto - spiega -. Oggi abbiamo avuto la dimostrazione che la giunta Rocca opera con una visione, programmando, cosa che non accadeva in passato. Ma è solo un inizio, c'è ancora tanto da fare". (Com)