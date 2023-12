Trasporti: Baglio-Zannola (Pd), a Roma cura del ferro strategica, bene nuova programmazione opere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri "ha indicato con trasparenza e chiarezza durante il consiglio straordinario, la scelta dell'amministrazione di rimodulare la programmazione dei finanziamenti destinati a due opere strategiche per la mobilità cittadina: la tranvia Termini-Vaticano-Aurelio e la tranvia Togliatti" con l'obiettivo di "non perdere i finanziamenti del Pnrr e non interrompere i cantieri per il Giubileo". Lo affermano in una nota i consiglieri del Pd di Roma, Valeria Baglio e Giovanni Zannola. "La scelta di rimodulare il finanziamento tra Tva e tranvia Togliatti nasce dalla volontà di garantire la conclusione delle opere rispettando le scadenze stringenti del Pnrr - spiegano -. Questa amministrazione sta programmando gli investimenti e realizzando le opere. La mobilità ha un ruolo strategico per elevare la qualità dei servizi di Roma all'altezza delle altre Capitali europee. Per questo con un atto votato in Assemblea abbiamo dato pieno sostegno a questa direzione". (segue) (Com)