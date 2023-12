Venezuela: Casa Bianca, mancato rilascio dei cittadini Usa è preoccupante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono “profondamente preoccupati” per il mancato rilascio dei cittadini Usa ingiustamente detenuti in Venezuela da parte delle autorità di Caracas. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. Il rilascio dei cittadini statunitensi detenuti in Venezuela, entro il 30 novembre, era una delle condizioni da rispettare per l’alleggerimento delle sanzioni Usa nei confronti del Paese, annunciato ad ottobre dall’amministrazione Biden. “Per il momento non abbiamo nuove sanzioni da anticipare, anche se lo strumento è sempre disponibile”, ha aggiunto Kirby. (Was)