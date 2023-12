Medio Oriente: Biden sente re di Giordania, focus su Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha avuto un colloquio telefonico con il re di Giordania, Abdullah II, con cui ha discusso la situazione nella Striscia di Gaza. Lo riferisce la Casa Bianca. Biden ha ribadito l’impegno di Washington a facilitare la consegna di aiuti umanitari alla popolazione civile, nel quadro della guerra tra Israele e il movimento islamista palestinese di Hamas. Le parti hanno concordato sulla necessità di lavorare insieme ai partner regoonali per creare le condizioni necessarie ad una pace duratura in Medio Oriente, con la creazione di uno Stato palestinese. (Was)