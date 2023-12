Civitavecchia: scontro tra motorini, morto un 17enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un giovane di 17 anni è morto oggi a Civitavecchia, in via Ascanio Fiori, in seguito a un incidente stradale. Il 17enne stava uscendo da scuola, l'istituto superiore Guglielmo Marconi, quando ha perso il controllo del motorino andando a scontrarsi con un altro ciclomotore e finendo contro il muro di una abitazione. Il conducente dell'altro motorino è stato trasportato al pronto soccorso San Paolo ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti la polizia e i carabinieri di Civitavecchia. (Rer)