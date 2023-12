Trasporti: Assemblea capitolina approva ordine del giorno di maggioranza sulla Tva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea capitolina ha approvato un ordine del giorno della maggioranza, a prima firma del presidente della commissione Mobilità di Roma, Giovanni Zannola, in chiusura della seduta straordinaria sulla tranvia Termini Vaticano Aurelio. "È un'opera votata, non ci tiriamo indietro: l'ordine del giorno dice esattamente quello che ha detto il sindaco Gualtieri", ha spiegato Zannola. "Abbiamo chiesto lo spostamento dei fondi per consentire a entrambe le opere, la Tva e la tranvia Togliatti, di essere realizzate e sulla Tva serve il tempo di ascoltare la città", ha concluso. (Rer)