Trasporti: De Priamo-Tozzi (Fd'I), sinistra impone Ztl per ambiente ma poi tentenna su Tva

21 luglio 2021

- Oggi in Campidoglio "si sta consumando un teatrino tutto interno al Pd relativamente alla Tva: da una parte si impone ai cittadini romani di cambiare auto, in nome di uno pseudo-ambientalismo ideologico, con la Ztl fascia verde che coinvolgerà migliaia di cittadini romani delle fasce sociali più deboli. E poi si crea incertezza sulla Tva, per non essere stati in grado di affrontare le criticità del progetto e proporre gli accorgimenti del caso". Lo affermano in una nota il senatore di Fratelli d’Italia, Andrea De Priamo, e il consigliere di Fratelli d’Italia al Municipio I e presidente della commissione Trasparenza Stefano Tozzi. "In questo modo - aggiungono - si rischia di perdere fondi preziosi e di entrare in pesanti contenziosi con profili di danno erariale. Il Pd chiarisca la sua posizione in modo chiaro e trasparente e di fronte alla città e trovi una soluzione utile, con gli accorgimenti del caso, per garantire gli interventi sul trasporto pubblico necessari per la Capitale". (Com)