Medio Oriente: Egitto, Organizzazione liberazione Palestina dovrebbe governare Gaza

- L'Organizzazione per la liberazione della Palestina (Olp) è il "legittimo rappresentante del popolo palestinese e dovrebbe avere la possibilità di governare la Cisgiordania e la Striscia di Gaza". Lo ha affermato oggi il ministro egiziano degli Esteri, Sameh Shoukry, in un incontro del Centro di studi strategici e internazionali (Csis) sulla situazione a Gaza. Durante una sessione di dialogo con studiosi del Middle East Institute, Shoukry ha discusso la visione egiziana per affrontare le sfide e le questioni regionali sul piano politico e di sicurezza, in particolare la crisi a Gaza, e gli sforzi del suo Paese per contenerne le ripercussioni e spingere per un cessate il fuoco. Il ministro ha inoltre espresso il rifiuto categorico dell'Egitto di qualsiasi tentativo di "sfollare con la forza i cittadini palestinesi all'interno o all'esterno delle loro terre", evidenziando la necessità di "rimuovere gli ostacoli che impediscono che aiuti umanitari adeguati entrino nel settore in modo sostenibile". (Cae)