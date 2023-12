Trasporti: Confcommercio, bene Assemblea capitolina su Tva, diverse questioni da approfondire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Il presidente della Confcommercio di Roma, Pier Andrea Chevallard, esprime "soddisfazione" per il fatto che la "maggioranza in Campidoglio", abbia "approvato un ordine del giorno in cui si impegna a rinviare l’inizio dei lavori della Tva alla fine dell’anno giubilare e nel contempo ad approfondire le diverse problematiche legate all’opera che da tempo andiamo sostenendo". É quanto dichiara in una nota il presidente di Confcommercio Roma, Pier Andrea Chevallard. “Lo spostamento dei fondi sulla tranvia della Togliatti - prosegue Chevallard - sarà sicuramente più utile per quel quadrante della città di quanto sarebbe stato la Tva per via Nazionale e per un’area per la quale non é mai stato previsto un piano di riassetto complessivo”. (Rer)