Governo: Foti (Fd'I), confermata attenzione a territori e imprese

- Quella di oggi "per Giorgia Meloni è stata una giornata produttiva con gli accordi con le regioni che servono allo sviluppo di Lombardia e Piemonte, che con Genova rappresentavano il triangolo produttivo dell'Italia". Lo ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti, che al Tg4 ha aggiunto: "Si conferma l'attenzione del governo Meloni verso i territori anche con la revisione del Pnrr: vi sono 21 miliardi di euro a disposizione del sistema delle imprese che nei prossimi tre anni troveranno risorse per l'ammodernamento, per lo sviluppo e per la crescita".(Rin)