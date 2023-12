Yemen: Casa Bianca, asset militari nel Mar Rosso per scongiurare attacchi Houthi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli attacchi delle milizie yemenite filo-iraniane Houthi contro le navi commerciali nel Mar Rosso rappresentano una minaccia per l’economia globale. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Questi attacchi sono possibili grazie al sostegno di Teheran, che rifornisce le milizie di armi: al momento il nostro obiettivo è dispiegare nel Mar Rosso asset militari in grado di scongiurare episodi simili”, ha detto, aggiungendo che le Forze armate Usa continueranno ad abbattere i missili e i droni che rischiano di rappresentare una minaccia. (Was)