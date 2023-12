Ue: Tovaglieri (Lega), su direttiva case green il buonsenso prevale contro ideologia e estremismi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa degli italiani è salva grazie all'impegno e alla determinazione con cui Lega e governo si sono battuti contro gli estremismi ideologici della direttiva "case green", che avrebbe imposto ai proprietari una salatissima eco-patrimoniale europea promossa da verdi e sinistra. È quanto si legge in una nota dell'europarlamentare della Lega, Isabella Tovaglieri, componente della commissione Industria del Parlamento europeo e relatrice ombra della direttiva "case green", a seguito dell'accordo raggiunto fra il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Ue sulla revisione della direttiva sulla prestazione energetica degli edifici. "L'ultimo trilogo si è chiuso con un accordo al ribasso per i promotori, sono stati cancellati gli obblighi più divisivi e sono state riviste e posposte alcune scadenze. È una vittoria del buon senso e del realismo sull'ideologia. La maggioranza che governa in Ue è sempre più debole, la marcia indietro su questa direttiva lo sta a dimostrare", dichiara Tovaglieri. "Nel dettaglio, l'obbligo di installare pannelli solari sugli edifici esclude totalmente il residenziale e si concentra solo sugli edifici pubblici e non-residenziali di grandi dimensioni e con ampie eccezioni, mentre l'obbligo di abbandonare i combustibili fossili nei boiler è stato spostato dal 2035 al 2040. È stata mantenuta la possibilità per gli Stati membri di fornire incentivi per i sistemi di riscaldamento ibridi, l'adesione allo schema di incentivi finanziari per i mutui green è stato reso opzionale e volontario per gli Stati membri, e gli obiettivi intermedi di riduzione dei consumi per il parco edilizio è stato fissato al 15 per cento al 2030 e al 20, 22 per cento al 2035. Un successo su tutta la linea che accogliamo con grande soddisfazione", conclude l'europarlamentare della Lega. (Beb)