Trasporti: Baglio-Zannola (Pd), a Roma cura del ferro strategica, bene nuova programmazione opere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La tranvia Tva - proseguono Baglio e Zannola - oltre a essere un'opera che rientra nella più ampia strategia di dotare Roma del trasporto pubblico integrato degno di una capitale europea, consentirà di migliorare la viabilità in un quadrante molto importante del centro della città, a sud di San Pietro. È un'opera ambiziosa e complessa - concludono -, e rimodularne la fonte di finanziamento consentirà sia una maggiore omogeneità e semplificazione delle procedure, che un margine più ampio per affrontare in modo adeguato tutte le eventuali criticità che potrebbero emergere in corso di realizzazione". (Com)