Iran: Casa Bianca, Teheran vuole acquistare aerei e missili balistici russi

- Gli Stati Uniti credono che le autorità iraniane siano interessate ad acquisire capacità militari avanzate dalla Russia, alla luce del rafforzamento della cooperazione bilaterale tra i due Paesi nel campo della difesa. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Parliamo di elicotteri d’assalto, aerei militari e missili balistici: per il momento non abbiamo visto movimenti concreti in merito ad articoli di questo tipo, ma la crescente collaborazione tra Mosca e Teheran rappresenta una minaccia per tutto il Medio Oriente”, ha detto. (Was)