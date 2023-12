Energia: ministro Algeria e gestore centrali nucleari Cina discutono cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Energia e delle Miniere dell'Algeria, Mohamed Arkab, e una delegazione della China National Nuclear Corporation (Cnnc), uno dei più grandi gestori delle centrali nucleari della Cina, hanno discusso oggi la cooperazione nel campo dell'energia nucleare.Secondo quanto riferito da un comunicato del ministero algerino, la delegazione della Cnnc era guidata dal presidente e amministratore delegato della società, Jianfeng You. Le parti hanno parlato della collaborazione tra la Commissione per l'energia atomica dell'Algeria (Comena) e la Cnnc, oltre all'uso della tecnologia nucleare in medicina e nelle procedure di diagnostica per immagini, nonché della produzione di radioisotopi in Algeria. Arkab e Jianfeng hanno anche concordato la creazione di un gruppo di lavoro composto da esperti di entrambe le parti, si legge nella nota. Al termine dell'incontro, le parti hanno anche discusso i vari settori in cui è possibile scambiare esperienze e trovare soluzioni agli interessi comuni in questo campo. (Ala)