Ucraina: Casa Bianca, per ora non possiamo fare promesse su aiuti

- Gli Stati Uniti per il momento non sono nella posizione di “fare promesse” all’Ucraina per quanto riguarda il futuro dell’assistenza militare a Kiev, nel quadro della guerra con la Russia. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. Nella giornata di ieri, l’opposizione dei repubblicani al Senato ha bloccato l’approvazione del pacchetto da 110 miliardi di dollari presentato dalla Casa Bianca per chiedere finanziamenti di emergenza per gli aiuti all’Ucraina, ad Israele e a Taiwan. “Data la situazione, al momento non siamo in grado di fare promesse a Kiev”, ha detto Kirby. (Was)