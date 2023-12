Patto di stabilità: presidenza spagnola Ue accelera per accordo su riforma entro domani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo bisogno di percorsi affidabili per ridurre il rapporto debito/Pil e il deficit. Francia e Germania hanno lavorato intensamente insieme per circa due mesi e abbiamo fatto dei passi avanti, ma ci sono ancora alcune questioni da discutere, soprattutto quella relativa alle procedure per i deficit eccessivi (Edp)", ha dichiarato il ministro delle Finanze tedesco Lindner al suo arrivo a Bruxelles. "Abbiamo bisogno di maggiore ambizione per combattere i deficit eccessivi. Abbiamo fatto passi avanti che ci permettono di pensare a un accordo oggi, ma non sono convinto che sia necessario un cambiamento delle procedure per il deficit eccessivo", ha poi concluso il ministro tedesco. La distanza di vedute, quindi, si è ridotta, ma potrebbe ancora non essere sufficiente per raggiungere un accordo politico nel corso della notte. "Sappiamo che ci sono ancora differenze tra gli Stati membri sulle regole fiscali. Ma se tutti i Paesi affrontano questo processo in modo costruttivo, credo che queste differenze siano superabili. Quindi penso che sia possibile concludere queste discussioni oggi e domani", ha dichiarato al suo arrivo a Bruxelles il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Valdis Dombrovskis. "Mi auguro che la riunione sia fruttuosa. Abbiamo già avvertito i ministri che sarà una lunga notte. Il nostro obiettivo è quello di raggiungere un accordo politico in questa riunione dell'Ecofin", ha invece avvertito Nadia Calvino, ministra dell'Economia della Spagna, che detiene la presidenza di turno del Consiglio dell'Ue. (Beb)