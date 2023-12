Cultura: da De Chirico a Lo schiaccianoci e Luciano Ligabue, Roma si prepara al fine settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovo fine settimana di cultura a Roma all'insegna di grandi mostre, danza, musica. Sipario alzato oggi al Teatro Olimpico, sul balletto simbolo della tradizione natalizia con un nuovo cast a firma di Massimiliano Volpini, su musica di Čajkovskij. La rilettura del coreografo realizza, nel rispetto del repertorio, una versione moderna, fresca e vitale di un testo fondamentale del balletto russo, affrontando le tematiche contemporanee della sensibilità ecologica, della condizione umana e dello smarrimento d’identità in una società multiforme. Una coreografia dinamica e innovativa con la partecipazione straordinaria di Carola Puddu nel ruolo della “Fata Confetto” e la presenza di performer di Urban Dance e artisti di strada con numeri d’illusionismo e acrobazie dell’antica arte circense. Al teatro Argentina, invece, fino al 21 dicembre in scena "L’interpretazione dei sogni" liberamente ispirato e tratto dagli scritti di Sigmund Freud di, e con, Stefano Massini, musiche Enrico Fink eseguite da Saverio Zacchei - trombone e tastiere, Damiano Terzoni - chitarre, Rachele Innocenti - violino contributo in voce e video Luisa Cattaneo. (segue) (Rer)