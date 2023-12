Cultura: da De Chirico a Lo schiaccianoci e Luciano Ligabue, Roma si prepara al fine settimana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel centenario della nascita di Italo Calvino, inoltre, la Casa del Cinema ricorda dal 9 dicembre uno dei più grandi scrittori italiani del Novecento con la proiezione di Italo Calvino, lo scrittore sugli alberi di Duccio Chiarini. Il documentario, grazie anche ad archivi inediti, rilegge il percorso artistico di Calvino attraverso uno dei suoi più celebri romanzi, “Il barone rampante”, alla scoperta del rapporto tra l’opera dell’autore e i contesti storici che ha attraversato. Prosegue a La Nuvola all'Eur la Fiera della piccola e media editoria "Più libri, più liberi". Grande partecipazione ai numerosi incontri preposti. Tra gli appuntamenti di domani, venerdì 8 dicembre, in occasione dell'uscita del numero uno di "Risguardi", la rivista dei librai e delle libraie, si terrà una tavola rotonda sull'importanza e la necessità di comprendere lo spazio fisico e le scelte che stanno dietro alla proposta delle librerie per valorizzarne le specificità, con Francesca Archinto, Emanuele Cappello, Selena Daveri, Giorgio Gizzi, Manuela Stefanelli (ore 10:30, Sala Aldus). Dalle 11 Radio3 Scienza trasmetterà in diretta dalla fiera con la conduzione di Marco Motta e la redazione di Paolo Conte e Roberta Fulci (ore 11:00, Spazio Rai). (segue) (Rer)