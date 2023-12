Medio Oriente: Hamdan (Hamas), Israele non ha raggiunto alcun obiettivo politico o militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, e le Forze di difesa israeliane (Idf) non hanno raggiunto alcun obiettivo politico o militare, e "non lo raggiungeranno mai". Lo ha detto oggi Osama Hamdan, un alto funzionario del movimento islamista palestinese Hamas parlando con i giornalisti a Beirut, in Libano, secondo quanto riferisce l’emittente panaraba di proprietà qatariota “Al Jazeera”. Hamdan ha affermato inoltre che il "numero reale" di militari israeliani uccisi e feriti da Hamas è "molto più alto" delle cifre dichiarate da Israele. Rivolgendosi ai familiari degli ostaggi israeliani detenuti nella Striscia di Gaza, il funzionaio di Hamas ha dichiarato: "La campagna di guerra in corso da parte dei vostri militari contro il nostro popolo non vi restituirà i vostri figli. Non torneranno se l'aggressione non si fermerà". Secondo quanto riferito da Hamdan, sono circa 100 i camion carichi di aiuti che entrano a Gaza quotidianamente, "ma la Striscia ha bisogno di 600 camion al giorno". "Gli aiuti non vengono ancora distribuiti equamente tra i residenti di Gaza", ha aggiunto il funzionario, e per questo "l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi in Medio Oriente (Unrwa) e la Mezzaluna rossa palestinese non stanno svolgendo adeguatamente i loro compiti". (Res)