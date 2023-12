© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono una grande appassionata dei mercati di Natale e segnatamente del mercato di Natale di Asti, e quindi sarò contenta di riuscire a farmi anche una passeggiata per sentirmi una persona normale ogni tanto. Lo ha affermato il premier Giorgia Meloni nel corso della cerimonia ad Asti per la firma dell'accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la Regione Piemonte. (Rpi)