Bulgaria: Gentiloni, il futuro di Sofia è in eurozona

- La Commissione europea sostiene gli sforzi della Bulgaria per entrare in area euro. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, nel corso della conferenza al termine della riunione dell'Eurogruppo di Bruxelles. "Abbiamo anche avuto uno scambio di opinioni con il ministro delle Finanze e il governatore della Banca centrale bulgara sui piani di adesione del loro Paese all'area euro. Come ho avuto modo di sottolineare durante la mia visita a Sofia la scorsa settimana, la Commissione sostiene fortemente gli sforzi della Bulgaria per entrare nella moneta unica", ha affermato Gentiloni. "Il futuro della Bulgaria è nell'area euro. È una questione di quando, non di se. Valuteremo i progressi verso i criteri quando pubblicheremo il prossimo rapporto sulla convergenza in primavera", ha concluso il commissario europeo. (Beb)