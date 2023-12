© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dentro l’Accordo ci sono anche i fondi per l’impianto di Cesana. Poi vediamo se si riuscirà a fare qualcosa di più. Lo ha affermato il premier Giorgia Meloni durante la firma dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo Italiano e la Regione Piemonte oggi ad Asti, commentando la presenza dei fondi per l’impianto di Cesana che potrebbe diventare la pista da bob delle Olimpiadi 2026. (Rpi)