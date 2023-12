Governo: Conte, con Meloni sconti per banche e società energetiche, vergogna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con Giorgia Meloni "saldi e sconti per banche e grandi società energetiche e salasso per i cittadini alle prese con l'aumento di mutui e bollette". Lo scrive sui social il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, che sulla questione ha aggiunto: "Dopo aver rinunciato a oltre 2 miliardi di tasse dalle banche, il presidente Meloni rinuncia a incassare almeno altri 450 milioni dagli extra profitti dei colossi dell'energia che hanno accumulato incassi record con i rincari di questi mesi. Meloni - ha concluso Conte - racconta al Paese la favola dei soldi che non ci sono, della coperta corta. Farebbero meglio a usarla per coprirsi dalla vergogna". (Rin)