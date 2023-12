Tunisia: da oggi a Tunisi l'evento "Illustrare la lingua araba nella dinamica dell'interlingua"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' iniziato oggi a Tunisi un convegno internazionale multidisciplinare di tre giorni dal titolo "Illustrare la lingua araba in Tunisia nella dinamica dell'interlingua", in cui si analizzerà una serie di temi relativi alla lingua araba, alla sua storia e al suo destino. Lo ha riferito il quotidiano tunisino "L'Economiste Maghrebin", secondo cui i partecipanti discuterranno: lo stato della ricerca linguistica in Tunisia; il trattamento della lingua araba nelle organizzazioni internazionali e nei media arabi e stranieri; e la realtà dell'insegnamento dell'arabo nelle scuole primarie, secondarie e nelle università alla luce dei nuovi approcci pedagogici. L'evento è stato organizzato dall'associazione del Forum di Cartagine, in collaborazione con l'Organizzazione educativa, culturale e scientifica della Lega araba (Alecso), l'Università di Tunisi, e il Centro di studi e ricerche economiche e sociali (Ceres), e con il sostegno della Fondazione tunisina per lo sviluppo. (Tut)