Sanità: Savo (Fd'I), nel Lazio nuova programmazione rafforza province, efficienta cure e servizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova rete ospedaliera del Lazio varata dal presidente Rocca "è un altro passo fondamentale nell’importante opera di ricostruzione, risanamento e rilancio della sanità territoriale". Lo afferma in una nota la consigliera di Fratelli d'Italia del Lazio, Alessia Savo. "Un altro tassello strategico che arriva poco dopo altri obiettivi centrati come la riduzione delle liste di attesa nei pronto soccorso e l’aumento del personale sanitario con seicento nuove unità - spiega -. Nella programmazione 2024-2026 non solo andremo a rafforzare i posti letto negli ospedali per aumentare l’efficientamento della presa in carico e cura dei pazienti, ma metteremo finalmente in campo quell’idea di sanità diffusa che riporterà cure, servizi e professionalità su tutti i territori del Lazio, superando la visione romanocentrica, causa della penalizzazione delle province". (segue) (Com)