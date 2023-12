Sanità: Savo (Fd'I), nel Lazio nuova programmazione rafforza province, efficienta cure e servizi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ecco che, dunque - aggiunge Savo -, anche la Asl di Frosinone diventerà un polo sanitario centrale del Lazio, con il potenziamento dei quattro nosocomi: Chirurgia maxillo-facciale, Chirurgia vascolare, Gastroenterologia e Radiologia Interventistica all’ospedale Spaziani di Frosinone; Geriatria, Ortopedia e Urologia al San Benedetto di Alatri; Neurologia al Santa Scolastica di Cassino e l’incremento di posti letto per il Santissima Trinità di Sora con incremento di Oncologia e Lungodegenza, oltre alla valutazione di aumentare i posti letto per acuti e post-acuti. Infine, i servizi di Chemioterapia e Dialisi all’ospedale di Anagni. Tutto questo non può che leggersi, ed è uno degli obiettivi cardine dell’agenda Rocca e del nostro governo sin dal giorno dell’insediamento, in una nuova concezione dell’offerta sanitaria che torna a rispondere al territorio direttamente dal territorio, riducendo la mobilità tra regioni e oltre i confini regionali, restituendo dignità, efficienza e strutture adeguate alle esigenze di una popolazione sempre più anziana e, per questo, sempre più bisognosa di essere curata a casa propria". (segue) (Com)