Scuola: Fermariello (Pd), bene Roma contro dimensionamento Rocca-Valditara

- Roma Capitale "esprime con nettezza la propria contrarietà al dimensionamento scolastico proposto da Rocca e Valditara", lo afferma in una nota la consigliera capitolina del Pd, Carla Fermariello. "La giunta capitolina, nel pieno rispetto di quanto indicato dalle scuole e dai Municipi, ha infatti approvato la delibera con cui si esprime contro il dimensionamento imposto dal governo e dalla Regione Lazio, schierandosi a difesa delle istituzioni scolastiche della Capitale - spiega -. Roma intende difendere i propri presidi educativi e si oppone ai tagli indiscriminati del ministero e dell'ente regionale che, con un approccio cinico e ragionieristico, minano la tenuta dei livelli essenziali delle prestazioni e indeboliscono pesantemente i territori. Ma vi é di piú - prosegue Fermariello - la Regione, rinnegando se stessa, propone una nuova versione delle Linee guida prevedendo il taglio di ben 37 istituzioni scolastiche, vanificando ogni politica per l'inclusione e contro la dispersione scolastica". (segue) (Com)