Sanità: M5s, da Meloni ancora menzogne clamorose su fondi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, "continua a raccontare 'balle' clamorose sui fondi alla sanità. I 3 miliardi di euro di cui oggi si dice fiera, al netto degli almeno 8 necessari per stare al passo con l'inflazione e con il rinnovo, peraltro insufficiente, dei contratti, non consentono nemmeno la manutenzione ordinaria del Ssn". Lo affermano in una nota i parlamentari del Movimento 5 stelle nelle commissioni Affari sociali di Camera e Senato. Gli stessi si chiedono: "Forse la fierezza è legata proprio al continuo stillicidio della sanità pubblica, favorendo con 2 miliardi in tre anni quella privata. Non un euro per la medicina territoriale nel 2024, grande assente nella Manovra insieme al tanto agognato abbattimento al tetto alle assunzioni, unica vera misura strutturale necessaria per la riduzione delle liste d'attesa. Chissà - aggiungono - se la premier è fiera anche di aver impiegato solo l'1 per cento dei 15,6 miliardi destinati dal Pnrr alla missione Salute, con lo smantellamento di 500 tra case e ospedali di comunità e la riduzione di 1.800 posti letto tra terapie intensive e sub intensive. Un bel tacer non fu mai scritto". (Com)