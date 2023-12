Pd: Foti (Fd'I), Schlein non vuole altri candidati, sfatato mito primarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sul 'mito' delle primarie il Partito democratico ha costruito delle narrazioni per le quali il centrodestra era brutto e cattivo che si riuniva in una stanza per decidere i propri candidati. Eppure quanto sta succedendo col segretario Schlein è comico: la spartizione delle regioni col Movimento 5 stelle sembra una divisione del campo largo che con queste premesse finirà in camposanto". Lo ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti, ospite del Tg4, che aggiunge: "Se la Schlein diceva che non l'avevano vista arrivare, in questo modo sembra che non voglia vedere arrivare i possibili altri candidati delle regionali. Questo modo di operare contraddice la sua stessa narrazione: lei con orgoglio metteva in risalto di non essere stata eletta dal partito ma dai cittadini. Evidentemente ciò che vale per lei non vale per altri", conclude Foti.(Rin)