Abruzzo: riconoscimento per la Regione al premio Euro Mediterraneo

- Nella cornice del Campidoglio di Roma, in occasione del premio Euro Mediterraneo, è stata protagonista anche la Regione Abruzzo premiata per l'innovativo corso di laurea in diritto dell'ambiente e dell'energia fortemente voluto dall'assessore regionale all'energia, Nicola Campitelli. "Questo governo regionale - ha spiegato l'assessore regionale, Nicola Campitelli, a margine della premiazione - guarda al futuro e alle professioni che saranno necessarie per raggiungere, in modo concreto e senza ideologismi, gli obiettivi della transizione ecologica. La Regione Abruzzo, amministrata dal presidente Marco Marsilio, è l'unica ad avere questo corso di laurea così innovativo per affrontare le sfide del futuro". Presente anche il Magnifico Rettore dell'Università degli studi di Teramo, Dino Mastrocola. (Rin)