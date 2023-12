Superbonus: Zucconi (Fd’I), commissione d’inchiesta è atto dovuto per bene Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione di inchiesta sul superbonus “è un atto dovuto che bisogna fare per mettere in luce tutta la verità, lo dobbiamo al Paese e ai cittadini”. Lo scrive in una nota il segretario di Presidenza alla Camera e deputato di Fratelli d’Italia, Riccardo Zucconi. “È evidente che questa misura, costata 160 miliardi di euro, sia stata un disastro; il superbonus non è servito a nulla se non a ristrutturare solo il 3 per cento dell’intero patrimonio edilizio ed è quasi sempre stato utilizzato da chi partiva da buone possibilità economiche. Come ha detto il collega Filini, qui si tratta di uno dei più grandi scandali della storia della nostra Repubblica, pertanto trovo sia doveroso istituire questa commissione. Le polemiche delle ultime ora sul tema sono, come al solito, sterili. La verità deve uscire fuori e chiunque pensi al contrario, non ha mai voluto né vuole tuttora, il bene dell’Italia”, aggiunge. (Rin)